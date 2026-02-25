Tom Hanks interpretará a Abraham Lincoln en una nueva película

El proyecto, titulado “Lincoln en el bardo”, estará dirigido por Duke Johnson y se basará en la novela de George Saunders publicada en 2017.

Hoy 07:45

Según informó Deadline, Tom Hanks fue confirmado para interpretar a Abraham Lincoln en la película Lincoln en el bardo, una producción que combinará escenas de acción real con animación en técnica stop-motion.

En el film, Hanks dará vida a la versión en acción real del expresidente estadounidense, mientras que la animación será utilizada para representar el “Bardo”, un estado intermedio entre la vida y la muerte poblado por fantasmas.

La película estará dirigida por Duke Johnson y se basa en la novela homónima publicada en 2017 por George Saunders. Johnson fue codirector, junto a Charlie Kaufman, de la película Anomalisa (2015). Su trabajo más reciente es The Actor, estrenada en marzo de 2025.

La historia se centrará en uno de los momentos más personales de la vida de Lincoln, abordando la relación con su hijo de 11 años recientemente fallecido. La trama desarrollará temas como el duelo, el amor y la empatía, a través de personajes históricos y ficticios, tanto vivos como muertos.

La producción estará a cargo de Starburns Industries y el rodaje está previsto en Londres. Hanks producirá el proyecto junto a Gary Goetzman bajo el sello Playtone. También participarán como productores Duke Johnson, Paul Young y Devon Young Rabinowitz. Como productores ejecutivos figuran Steven Shareshian, Aaron Mitchell y el propio Saunders.

Hanks ganó dos premios Óscar por sus actuaciones en Philadelphia y Forrest Gump. Además, recibió nominaciones por Big, Saving Private Ryan, Cast Away y A Beautiful Day in the Neighborhood.

Recientemente participó en La trama fenicia, dirigida por Wes Anderson, y volverá a prestar su voz al Sheriff Woody en Toy Story 5, cuyo estreno está previsto para el 19 de junio.