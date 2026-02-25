Ingresar
Emily Blunt protagonizará y producirá “Walk the Blue Fields” para Netflix

La actriz encabezará la adaptación del relato de Claire Keegan y también participará como productora del proyecto, que se rodará en Irlanda.

Hoy 07:56

Emily Blunt será la protagonista de Walk the Blue Fields, la nueva producción de Netflix basada en el cuento homónimo de Claire Keegan. La actriz, nominada al Óscar por Oppenheimer, liderará el elenco y además tendrá un rol clave detrás de escena.

La historia se centrará en una mujer que, el día de su boda, debe enfrentar una decisión personal cuando un vínculo amoroso de su pasado reaparece y amenaza con alterar su futuro. Aunque no se dieron a conocer detalles específicos del personaje, el film se enfocará principalmente en ese conflicto emocional.

La película será dirigida por John Crowley, reconocido por Brooklyn, y contará con guion de Conor McPherson, dramaturgo nominado al premio Tony.

Además de actuar, Blunt producirá el proyecto a través de su compañía Ledbury Productions, junto a Ed Guiney y Andrew Lowe de Element Pictures. También participarán como productores Denis O'Sullivan y Jeff Kalligheri, mientras que Crowley, McPherson y Keegan estarán entre los productores ejecutivos.

El rodaje se realizará en Irlanda, país natal del director. Con este proyecto, Blunt suma un nuevo papel protagónico en una producción internacional de alto perfil, consolidando su presencia tanto delante como detrás de cámara.

