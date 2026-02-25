Andrea del Boca: “Gran Hermano es sanador para mí”

La actriz recordó el impacto que tuvo el juicio en su vida personal y reveló que decidió sumarse al reality para demostrar que “está entera” y no tiene nada que esconder.

Desde que comenzó Gran Hermano Generación Dorada, una de las jugadoras que más se destacó fue Andrea del Boca. Desde que los participantes ingresaron a la casa y se la encontraron, no dejaron de expresar su emoción, y sobre todo cuando tuvieron la oportunidad de conversar con ella sobre su carrera.

En las primeras horas de la reconocida actriz en la casa más famosa del país conversó con sus compañeros sobre lo que significa esta participación para ella. “En estos estudios hice el último trabajo con mi papá, así que estamos bendecidas porque él está”, compartió Andrea con sus compañeras en la habitación.

Durante la cena, en la que cada jugador contó detalles de su historia, Del Boca se sinceró: “Nací en Buenos Aires, mi padre era director, mi madre era actriz, mi carrera empezó cuando yo tenía 8 meses. En esa época no había castings, era ‘¿quién tiene un bebé?’. Me pusieron un gorro celeste, entonces yo digo que fui la primera trans en la televisión”.

En un momento, Andrea habló del juicio por supuesta defraudación al Estado a través de la producción de la novela “Mamá corazón”, que nunca salió al aire. “Yo fui cancelada durante 10 años por un juicio que era netamente político y que me condenaron muchos de los medios, horas y horas de programas diciendo que yo era culpable y que poco menos tenían que colgarme de la Plaza de Mayo. No lo gané, se comprobó y fui absuelta”, sentenció Andrea.

"El daño está hecho, mi viejo no lo pudo soportar, la depresión lo llevó a un tumor y en 3 meses se fue. Por eso para mí, de alguna manera, es sanador Gran Hermano. Porque es decir ‘¿sabes qué? Como yo no tengo nada que ocultar, me meto en la boca del lobo'. Me meto en el programa que tiene mayor rating para decir 'yo estoy acá entera’, yo no me escondo", expresó la actriz. A lo que Brian Sarmiento afirmó: “Para reivindicarte también, es una buena manera”.