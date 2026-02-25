Brasil: sube a 37 el número de muertos por las fuertes lluvias en Minas Gerais

Bomberos buscan entre los escombros a más de 30 desaparecidos. Las previsiones meteorológicas dibujan un escenario preocupante, ya que se espera que las lluvias continúen de manera intensa en los próximos días.

Hoy 09:56

Las devastadoras lluvias en el estado brasileño de Minas Gerais dejaban este miércoles un total de 37 muertos y 33 desaparecidos. Bomberos iniciaron su segundo día de búsqueda de cuerpos entre los escombros de las dos ciudades arrasadas por las inundaciones y los deslizamientos repentinos de tierra: Juiz de Fora y Ubá . Hay miles de personas sin hogar.

Los bomberos encontraron de madrugada los cuerpos de cinco personas en el municipio de Juiz de Fora, el más afectado por el fuerte temporal que empezó el lunes y aún amenaza con causar estragos en la región.

En Juiz de Fora, que posee alrededor de medio millón de habitantes, se han registrado hasta el momento 30 muertos y aún se intenta localizar a otras 31 personas.

El resto de víctimas se concentraron a unos cien kilómetros de distancia, en la localidad de Ubá, que contabiliza al menos 6 óbitos y 2 desaparecidos.

Otros seis municipios de la región también han registrado daños importantes, aunque sin lamentar pérdidas humanas.

Las fuerzas de seguridad trabajan actualmente en nueve frentes de trabajo y han rescatado a 208 personas con vida en la región.

Las precipitaciones torrenciales han dejado un reguero de destrucción en esta zona verde y montañosa del estado de Minas Gerais.

Se han producido multitud de deslizamientos de tierra, graves inundaciones que han anegado barrios enteros y daños estructurales en infraestructuras.

Alrededor de 700 personas en Juiz de Fora y Ubá tuvieron que abandonar sus hogares.

Mal pronóstico del tiempo

Además, las previsiones meteorológicas dibujan un escenario preocupante, ya que se espera que las lluvias continúen de manera intensa en los próximos días, aumentando el riesgo de nuevos deslizamientos y torrentes de agua.

El gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, aseguró en la víspera que los equipos de salvamento estarán sobre el terreno el tiempo que sea necesario.

Afirmó que ahora la prioridad es prestar ayuda humanitaria y rescatar a las víctimas y que, solo después, se empezará a pensar en la reconstrucción de la zona, momento en el que espera contar con la colaboración del Gobierno federal.

El Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció que ya va a liberar 800 reales (155 dólares) para cada persona que se haya quedado sin hogar tras las lluvias. El dinero será transferido a las Alcaldías.

También negocia anticipar una serie de beneficios de la Seguridad Social para los habitantes de la zona.