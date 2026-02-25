Femicidio de Ramona Medina: "Chucky" Bustamante arribó al Centro Judicial de Termas para ser indagado

El acusado por el brutal crimen estará frente a las autoridades del Ministerio Público Fiscal. Ana Silvia Gérez asumió como defensora oficial.

Hoy 11:41

Tras dos postergaciones, finalmente este miércoles Luis Ricardo "Chucky" Bustamante será indagado en el Centro Judicial de Las Termas en el marco de la investigación por el aberrante femicidio de Ramona Medina.

Minutos antes de las 10 de la mañana de este miércoles, el principal acusado por el crimen arribó con una fuerte custodia policial. La indagatoria comenzó a las 11.

La Dra. Ana Silvia Gérez finalmente asumió la defensa de Bustamante, tras las primeras versiones que indicaban que la Dra. Milagros Pece asumiría ese rol.

[Ampliaremos]