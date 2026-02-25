Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026 | 28º
X
Policiales

Femicidio de Ramona Medina: "Chucky" Bustamante arribó al Centro Judicial de Termas para ser indagado

El acusado por el brutal crimen estará frente a las autoridades del Ministerio Público Fiscal. Ana Silvia Gérez asumió como defensora oficial.

Hoy 11:41

Tras dos postergaciones, finalmente este miércoles Luis Ricardo "Chucky" Bustamante será indagado en el Centro Judicial de Las Termas en el marco de la investigación por el aberrante femicidio de Ramona Medina.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Minutos antes de las 10 de la mañana de este miércoles, el principal acusado por el crimen arribó con una fuerte custodia policial. La indagatoria comenzó a las 11.

La Dra. Ana Silvia Gérez finalmente asumió la defensa de Bustamante, tras las primeras versiones que indicaban que la Dra. Milagros Pece asumiría ese rol.

[Ampliaremos]

TEMAS Femicidio Ramona Medina

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo para este miércoles 25 de febrero en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 32°C
  2. 2. Tensión en La Banda: jubilado armado irrumpió en la casa de su ex pareja y exigía verla
  3. 3. Una delegación de Economía viajó a Washington para cerrar la revisión con el FMI y destrabar un desembolso de US$1000 millones
  4. 4. Investigan a un santiagueño por posible vínculo con cárteles mexicanos tras un millonario secuestro de cocaína
  5. 5. “La divulgación de la imagen ha sido distorsionada”: el abogado de Agostina Páez habló del presente de su defendida
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT