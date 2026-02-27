Ingresar
En vivo: San Lorenzo visita a Talleres en un duelo clave por el Apertura

La T y el Ciclón se miden este sábado a las 22:15 en Córdoba por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Ambos están en zona de clasificación y buscan afirmarse entre los primeros.

Hoy 22:16

Talleres y San Lorenzo se enfrentarán este sábado desde las 22:15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Los dos equipos están dentro de los ocho clasificados de la Zona A y saben que un triunfo puede marcar un quiebre en la pelea por los primeros puestos.

