Confirmado: Eduardo “Chacho” Coudet será el nuevo entrenador de River tras la salida de Marcelo Gallardo

Este sábado hubo una reunión clave y solo resta la confirmación oficial. El flamante DT del Millo llegará al país entre miércoles y jueves.

Hoy 16:33

Tras la salida de Marcelo Gallardo, la dirigencia de River Plate aceleró las gestiones y ya definió a su sucesor: Eduardo Germán Coudet. El actual entrenador de Deportivo Alavés mantuvo una reunión virtual con los directivos del club de Núñez y el encuentro fue positivo, con acuerdo total para su llegada.

El “Chacho” arribará al país entre miércoles y jueves para cumplir uno de sus sueños: dirigir al Millonario, institución en la que se consagró campeón como jugador. Firmará contrato hasta diciembre de 2027 y asumirá el desafío de encabezar un nuevo proceso deportivo.

Coudet cuenta con una amplia trayectoria como entrenador. Dirigió a Rosario Central, Racing Club –donde fue campeón–, Club Tijuana de México, Celta de Vigo, Atlético Mineiro, Internacional de Porto Alegre y recientemente al Deportivo Alavés en España.

El flamante DT tendrá la compleja misión de reemplazar al entrenador más ganador de la historia de River Plate, con el objetivo de recuperar el funcionamiento y encaminar a un equipo que en el último tiempo pareció perder el rumbo.

La dirigencia apuesta a su carácter y experiencia internacional para iniciar una nueva etapa en Núñez. Coudet llegará al país entre miércoles y jueves para luego ser presentado y hacerse cargo del plantel.