Israel afirma que murió Alí Jamenei: el Mossad asegura que hallaron su cuerpo tras el ataque en Teherán

El servicio de inteligencia israelí afirmó que el líder supremo iraní murió tras los bombardeos en Teherán, en una ofensiva que, según Israel, también dejó sin vida a altos mandos militares y profundiza la tensión regional.

Hoy 20:18

La agencia de inteligencia israelí, el Mossad, aseguró este sábado que el líder supremo de Irán, Alí Khamenei, murió durante los recientes bombardeos sobre Teherán. Según el organismo, el cuerpo del dirigente fue encontrado “en las ruinas de su recinto destruido”, tras el ataque contra su complejo en la capital iraní.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La afirmación coincide con declaraciones previas del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien había señalado que existían “crecientes señales” de que el líder religioso y político iraní había fallecido.

“Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Jamenei fue destruido en el corazón de Teherán… y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”, sostuvo el mandatario en un mensaje difundido horas antes.

Altos mandos iraníes también habrían muerto

De acuerdo con la información difundida por Israel, los bombardeos también provocaron la muerte del ministro de Defensa iraní, Amir Nasirzadeh, y del comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohammed Pakpour.

Los ataques israelíes, que se extendieron a 24 de las 31 provincias iraníes, dejaron al menos 200 muertos y cerca de 750 heridos, según cifras difundidas por la Media Luna Roja iraní.

Escalada y tensión internacional

La posible muerte del líder supremo iraní marca un punto de inflexión en la crisis regional y eleva la tensión a nivel global. Analistas internacionales advierten que, de confirmarse oficialmente el fallecimiento de Khamenei, el escenario podría abrir una etapa de inestabilidad política interna en Irán y una eventual intensificación del conflicto con Israel y sus aliados.

Por el momento, las autoridades iraníes no emitieron confirmación oficial sobre la muerte del líder religioso, mientras la comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos.