Buscan a “Sombra”: piden ayuda para encontrar a una perra perdida en el barrio Siglo XXI

Una familia solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a Sombra, una perra de edad avanzada que se extravió hace un par de días en el barrio Siglo XXI.

Hoy 18:15

Según informaron sus dueños, la mascota se encuentra en una situación delicada de salud, ya que presenta un tumor mamario de grandes dimensiones y necesita cuidados. Por ese motivo, la preocupación de la familia Vargas crece con el paso de las horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Desde el entorno familiar pidieron a vecinos y transeúntes que estén atentos y, en caso de haberla visto o contar con algún dato que permita ubicarla, se comuniquen de inmediato al número 3854-721855.

La difusión en redes sociales y el compromiso solidario de la comunidad santiagueña suelen ser claves en este tipo de búsquedas, por lo que la familia apeló a la ayuda colectiva para lograr que Sombra vuelva a su hogar.