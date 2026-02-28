Buscan a “Sombra”: piden ayuda para encontrar a una perra perdida en el barrio Siglo XXI

Una familia solicita la colaboración de la comunidad para encontrar a Sombra, una perra de edad avanzada que se extravió hace un par de días en el barrio Siglo XXI.
Según informaron sus dueños, la mascota se encuentra en una situación delicada de salud, ya que presenta un tumor mamario de grandes dimensiones y necesita cuidados. Por ese motivo, la preocupación de la familia Vargas crece con el paso de las horas.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Desde el entorno familiar pidieron a vecinos y transeúntes que estén atentos y, en caso de haberla visto o contar con algún dato que permita ubicarla, se comuniquen de inmediato al número 3854-721855.
La difusión en redes sociales y el compromiso solidario de la comunidad santiagueña suelen ser claves en este tipo de búsquedas, por lo que la familia apeló a la ayuda colectiva para lograr que Sombra vuelva a su hogar.