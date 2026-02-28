El presidente Javier Milei celebró la "operación conjunta" de Estados Unidos que terminó con la muerte de Alí Jamenei

el presidente Javier Milei celebró "la operación conjunta" que terminó con "la eliminación" del líder supremo iraní

Hoy 20:18

Un día antes de abrir las sesiones ordinarias en el Congreso y luego de que desde Washington Donald Trump confirmara la muerte del ayatollah Alí Jamenei durante el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, el presidente Javier Milei celebró "la operación conjunta" que terminó con "la eliminación" del líder supremo iraní.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Milei también cuestionó duramente "las atrocidades" perpetradas por el régimen iraní en un contexto de "terrorismo internacional", en el que incluyó el atentado contra la mutual judía AMIA, un lunes de julio de 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y por quienes volvió a reclamar justicia.

En un mensaje difundido esta noche con la firma de Milei por la Oficina del Presidente, Khamenei fue definido como "una de las personas más malvadas, violentas, y crueles que ha visto la historia de la humanidad".

"Sus atrocidades no solo han sido sufridas por el pueblo iraní, sino que han impactado a lo largo de todo el globo", añadió el texto.

Y, en ese punto, remarcó que "Argentina ha sido objetivo de tan solo uno de sus actos terroristas, el atentado contra la AMIA del 18 de julio de 1994, que resultó en 85 muertos y centenares de heridos en nuestro suelo".

Según determinó la Justicia argentina, "se trató de un acto de terrorismo internacional planificado desde las más altas esferas del régimen irani de la época y ejecutado por Hezbolá, el principal grupo terrorista financiado por Irán", agregó el mensaje.

Milei ratificó que "la búsqueda de Justicia por las 85 victimas es una política de Estado y continuará hasta que el último responsable pague con su libertad o con su vida por tan horrible crimen".

Como corolario de su mensaje dijo que esperaba "que esta acción militar conjunta de nuestros países aliados ponga un fin definitivo a lo que fueron más de 40 años de opresión y violaciones a los derechos humanos en Irán, y que por fin el pueblo iraní tenga paz y recupere su democracia".