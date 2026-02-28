Ingresar
Tras tareas investigativas, detuvieron a un hombre con pedido de captura por el robo de una motocicleta

El procedimiento fue realizado por la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia. El acusado estaba prófugo desde enero, cuando fue denunciado por la sustracción de una Honda Wave.

Un hombre con pedido de captura vigente por el robo de una motocicleta fue detenido por efectivos de la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia, durante un procedimiento realizado en la ciudad.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 14:05 en la intersección de avenida Circunvalación y la rotonda de avenida Solís, donde los investigadores interceptaron al sospechoso luego de tareas investigativas previas.

La causa se originó el 17 de enero de 2026, cuando la damnificada denunció en la Comisaría Comunitaria N.º 45 la sustracción de su motocicleta Honda Wave, la cual había dejado estacionada en la vía pública con las llaves colocadas. De acuerdo con la exposición, un individuo la encendió y huyó con rumbo norte.

Tras la detención, el acusado quedó a disposición de la Justicia, mientras que la investigación continúa bajo directivas judiciales para lograr el total esclarecimiento del hecho.

