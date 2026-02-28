Allanamiento en Los Romanos: detuvieron a un hombre acusado de hurto y secuestraron materiales

Bajada: El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 62 de Vilmer tras una investigación por un hecho ocurrido el 13 de febrero.

Personal de la Comisaría Comunitaria N.º 62 de Vilmer llevó a cabo un allanamiento que culminó con la detención de un hombre acusado del delito de hurto simple y el secuestro de materiales vinculados a la causa.

El procedimiento se concretó en la localidad de Los Romanos, donde los uniformados, tras diversas tareas investigativas relacionadas con un hecho ocurrido el pasado 13 de febrero, lograron ubicar el domicilio del sospechoso y ejecutar la medida judicial correspondiente.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron 18 varillas de hierro del número 8, elementos que habrían sido sustraídos y que fueron incorporados como evidencia a la investigación.

El acusado, un hombre de 40 años, fue detenido en el lugar y quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer por completo el hecho.

Desde la fuerza policial destacaron la importancia del trabajo investigativo previo, que permitió avanzar en la causa y recuperar los materiales denunciados como robados.