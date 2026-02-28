Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 FEB 2026 | 0º
Susan Sarandon denunció que está "cancelada" en Hollywood

La ganadora del Premio Goya Internacional afirmó que fue vetada de la industria estadounidense tras exigir un alto el fuego en Gaza. "Siento la represión y la censura", sostuvo.

Hoy 19:15
Susan Sarandon

La actriz Susan Sarandon tuvo frases polémicas en España, donde recibió el Premio Goya Internacional 2026 y aprovechó la plataforma para contar las consecuencias profesionales que sufrió en Hollywood tras posicionarse públicamente a favor de Palestina y la Franja de Gaza.

Sarandon fue tajante al detallar cómo su carrera en los Estados Unidos se detuvo abruptamente luego de aparecer en manifestaciones en Nueva York, ya que el apoyo a Gaza no solo le costó su representación profesional, sino también sus futuras contrataciones en las grandes compañías del cine.

La estadounidense reveló que le fue imposible aparecer en la pantalla grande o participar en los últimos estrenos, incluso en el extranjero: "Un director italiano me contrató recientemente, pero le dijeron que no lo hiciera. Por suerte, no les hizo caso".

