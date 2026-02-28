La China Suárez deslumbró con una producción sensual en redes y un comentario de Mauro Icardi se volvió viral

La actriz compartió una producción fotográfica de alto impacto que se viralizó en minutos y sumó miles de reacciones, entre ellas un comentario del futbolista Mauro Icardi que no pasó desapercibido.

Hoy 21:01

La actriz y cantante China Suárez volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir una nueva producción fotográfica que rápidamente se volvió viral. Con un estilismo audaz, la artista apostó por una combinación de lencería negra de encaje y blazer oversized, logrando un equilibrio entre elegancia y sensualidad.

En las imágenes, se la observa posando con gafas oscuras, el cabello suelto y un conjunto con tiras cruzadas y detalles de encaje que resaltan su figura. Otra de las postales la muestra recostada sobre una cama, con medias translúcidas, en una escena que suma dramatismo y sofisticación a la producción.

El comentario de Icardi que generó repercusión

Como suele suceder con cada publicación de la actriz, los “me gusta” y mensajes de sus seguidores se multiplicaron en pocos minutos. Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el del futbolista Mauro Icardi.

El delantero reaccionó con emojis de fuego e impacto, dejando en evidencia su admiración por las fotos. Su intervención no tardó en viralizarse dentro del propio posteo y volvió a despertar el interés de los usuarios por el vínculo entre ambos.

La publicación reafirmó, una vez más, la capacidad de la actriz para marcar tendencia y generar conversación en el universo digital con cada uno de sus movimientos.