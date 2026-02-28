Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 FEB 2026 | 0º
X
Espectaculos

Zaira Nara publicó fotos al borde de la censura y dejó en shock a sus seguidores

La modelo se retrató sin nada de ropa y desafió la censura en Instagram.

Hoy 21:03

Zaira Nara generó impacto en las redes con una serie de selfies donde se la vio completamente desnuda. Aunque trató de evitar la censura siendo lo más cuidadosa posible, varios usuarios le advirtieron que estaba jugando con fuego, mientras que sus seguidores más fieles quedaron en shock con las postales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las imágenes fueron tomadas durante uno de sus últimos viajes. “Frío afuera”, escribió, y muchos interpretaron que son parte del álbum de su aventura en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Ya de regreso a la Argentina, Zaira Nara se mostró en un desfile desde la Facultad de Derecho, y tras grabarse subiendo la escalinata, se animó a responderle a una persona que la chicaneó asegurando que “nunca entraría ahí para estudiar”.

“Hasta ahí llega, no entra ni a palos”, le dijeron, y su contestación fue contundente: “Ojo eh, pede que sí”.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Luciano Pereyra brilló en la primera noche del Festival Nacional del Artesano y Ojo de Agua volvió a vivir una fiesta multitudinaria
  2. 2. El tiempo para este sábado 28 de febrero en Santiago del Estero: 31° de máxima y nubosidad variable para el último día del mes
  3. 3. Boca volvió a decepcionar en la Bombonera con un empate ante Gimnasia de Mendoza
  4. 4. En vivo: Central Córdoba visita a Independiente con la ilusión de confirmar su levantada en el Apertura
  5. 5. La intendente Fuentes destacó la presencia familiar en el Corso 2026: reviví el evento este domingo por Canal 7
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT