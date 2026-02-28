Zaira Nara publicó fotos al borde de la censura y dejó en shock a sus seguidores

La modelo se retrató sin nada de ropa y desafió la censura en Instagram.

Hoy 21:03

Zaira Nara generó impacto en las redes con una serie de selfies donde se la vio completamente desnuda. Aunque trató de evitar la censura siendo lo más cuidadosa posible, varios usuarios le advirtieron que estaba jugando con fuego, mientras que sus seguidores más fieles quedaron en shock con las postales.

Las imágenes fueron tomadas durante uno de sus últimos viajes. “Frío afuera”, escribió, y muchos interpretaron que son parte del álbum de su aventura en los Juegos Olímpicos de Invierno.

Ya de regreso a la Argentina, Zaira Nara se mostró en un desfile desde la Facultad de Derecho, y tras grabarse subiendo la escalinata, se animó a responderle a una persona que la chicaneó asegurando que “nunca entraría ahí para estudiar”.

“Hasta ahí llega, no entra ni a palos”, le dijeron, y su contestación fue contundente: “Ojo eh, pede que sí”.