Mientras espera a Coudet, River comenzó la era post Gallardo con un empate en Mendoza

En medio del cambio de entrenador, el Millonario igualó 1-1 ante Independiente Rivadavia por la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 23:55

River Plate igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura. En el primer partido tras la salida de Marcelo Gallardo, el equipo dirigido interinamente por Marcelo Escudero logró recuperarse luego de comenzar en desventaja, mientras aguarda la oficialización de Eduardo Coudet.

El conjunto mendocino abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo. Gonzalo Ríos capturó un rebote tras un tiro de esquina y, con un potente zurdazo desde afuera del área, estableció el 1-0. Minutos después, el arquero Santiago Beltrán evitó el segundo con una atajada clave ante un cabezazo de José Florentín, sosteniendo a River en el partido.

La reacción del “Millonario” llegó a los 38. Luego de una jugada colectiva por derecha, Ian Subiabre envió un centro preciso que encontró a Gonzalo Montiel, quien conectó de cabeza para decretar el empate. El lateral celebró con énfasis, en una noche cargada de tensión tras el cierre del ciclo anterior.

En el complemento, el trámite mantuvo la paridad. Ambos entrenadores movieron el banco, pero el encuentro perdió intensidad y escasearon las situaciones claras de gol.

River inicia una nueva etapa

En paralelo al empate, River confirmó que la llegada de Coudet es inminente, luego de alcanzar un acuerdo económico con el Deportivo Alavés para la rescisión de su contrato. Se espera que el nuevo entrenador asuma en los próximos días para darle continuidad al certamen.

Por el lado del equipo dirigido por Alfredo Berti, el punto extendió su racha a seis partidos sin derrotas. Independiente Rivadavia se mantiene como líder de la Zona B con 17 puntos sobre 24 posibles y tiene como principal referencia ofensiva a Sebastián Villa, en un presente que ilusiona en Mendoza.