Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 MAR 2026 | 29º
X
Somos Deporte

Banfield se recuperó con un triunfo en casa ante Aldosivi

El Taladro, que venía de perder con River, se impuso por 2-0 sobre el Tiburón.

02/03/2026

Banfield derrotó con autoridad 2-0 a Aldosivi como local y logró un triunfo clave para meterse entre los ocho mejores de la Zona B del Torneo Apertura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La gran figura de la tarde fue Lautaro Gómez, quien marcó los dos goles del encuentro con definiciones de alta calidad. El “10” del Taladro abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo con una volea espectacular y, a los 28 del complemento, volvió a aparecer con otra definición aérea para sentenciar el partido.

Con estos tres puntos, el equipo dirigido por Pedro Troglio no solo tomó aire en la tabla de promedios, sino que además se posicionó entre los ocho mejores de la Zona B, alcanzando las ocho unidades y consolidando su recuperación en el certamen.

Para Aldosivi, en cambio, la derrota profundiza su complicado presente. El conjunto marplatense continúa en el fondo de la Zona B y permanece comprometido tanto en la tabla anual como en la de promedios, en un escenario que empieza a generar preocupación.

Banfield celebró ante su gente con una actuación convincente y con un Gómez decisivo, que marcó la diferencia en una jornada determinante para sus aspiraciones.

TEMAS Club Atlético Banfield Club Atlético Aldosivi Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Horror en el barrio Sarmiento: mató a puñaladas a su hijo e hirió de gravedad al otro
  2. 2. Conmoción por joven que se quitó la vida en confusas circunstancias
  3. 3. Una joven murió y un motociclista quedó grave al ser chocados por una camioneta que huyó
  4. 4. Tras 16 años, la Justicia civil puso fin al emblemático caso de violencia de género que conmocionó a Santiago del Estero
  5. 5. Aberrante: detienen a enfermero que abusaba de su hijastra y la obligaba a ver videos pornográficos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT