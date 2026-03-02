La Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita fue atacada por drones iraníes

No hubo reportes iniciales de heridos, según publicaron medios internacionales.
La Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita fue alcanzada por dos supuestos drones iraníes, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.
No hubo reportes iniciales de heridos, según una de las fuentes.
El ataque a la Embajada de EE.UU. en la capital saudita, Riad, es uno de varios ataques a instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses que han sido objetivo de Irán. CNN informó que la Embajada de EE.UU. en Kuwait también fue atacada el domingo y el lunes.