Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 MAR 2026 | 29º
X
Mundo

La Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita fue atacada por drones iraníes

No hubo reportes iniciales de heridos, según publicaron medios internacionales.

Hoy 23:33
embajada arabia saudita

La Embajada de EE.UU. en Arabia Saudita fue alcanzada por dos supuestos drones iraníes, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

No hubo reportes iniciales de heridos, según una de las fuentes.

El ataque a la Embajada de EE.UU. en la capital saudita, Riad, es uno de varios ataques a instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses que han sido objetivo de Irán. CNN informó que la Embajada de EE.UU. en Kuwait también fue atacada el domingo y el lunes.

TEMAS Arabia Saudita

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Horror en el barrio Sarmiento: mató a puñaladas a su hijo e hirió de gravedad al otro
  2. 2. Conmoción por joven que se quitó la vida en confusas circunstancias
  3. 3. Una joven murió y un motociclista quedó grave al ser chocados por una camioneta que huyó
  4. 4. Tras 16 años, la Justicia civil puso fin al emblemático caso de violencia de género que conmocionó a Santiago del Estero
  5. 5. Aberrante: detienen a enfermero que abusaba de su hijastra y la obligaba a ver videos pornográficos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT