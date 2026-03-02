La intendente Fuentes con su programa de semaforización supervisó la esquina de Solís y Moreno

Allí se realiza la instalación de soportes, cabezales y ópticas.

Hoy 23:44

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, supervisó la instalación de los nuevos semáforos que comenzarán a funcionar en la intersección de Solís y Moreno, en el marco del Programa de Semaforización que lleva adelante la Municipalidad con los propósitos de ordenar el tránsito vehicular y peatonal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La jefa comunal inspeccionó el montaje de soportes, cabezales, ópticas leds, cableado y la colocación del controlador, a cargo de los operarios de la Dirección de Electricidad, en coordinación con el área de Tránsito.

Con los trabajos, se sumaron en esta gestión 70 intersecciones nuevas semaforizadas, que hacen un total de 560 cabezales (semáforos) colocados con sus correspondientes controladores en cada cruce de calle.

Durante los próximos días, los semáforos de Solís y Moreno se mantendrán con luces intermitentes para advertir a los conductores sobre el funcionamiento de las nuevas señales de tránsito.

Se trata de un sistema de tres tiempos, con la más alta tecnología, con cabezales con ópticas leds, decrementadores, columnas y pescantes normalizados y controladores aptos para onda verde.

Cabe recordar que la actual gestión municipal también convirtió a tecnología led todos los semáforos existentes, alcanzando un total de 220 esquinas.

Además, las direcciones de Tránsito y de Electricidad proyectan instalar nuevos semáforos en otras 10 intersecciones de la ciudad, entre las que se encuentran las de Solís y Solano de Paz, Libertad y Santa Fe y Lugones y Victor Yunes, entre otras.