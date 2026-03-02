Quimsa no pudo ante el líder Chañares y cayó en Córdoba

Las chicas fusionadas perdieron en su visita a James Craik por 70-57.

Quimsa no pudo ante el puntero de la Conferencia Norte y perdió 70-57 frente a Chañares de James Craik, en condición de visitante. Las Fusionadas dieron pelea, pero las cordobesas hicieron valer su invicto y se quedaron con el triunfo.

En el arranque, ambos equipos tuvieron pasajes favorables. Benegas lideró a las locales, mientras que Lorena Campos fue la referencia ofensiva de la visita. El primer cuarto quedó en manos de Chañares por 18-13. En el segundo parcial, con Rojas castigando desde el perímetro y el aporte de Traube en transición, Quimsa logró revertir la historia y se fue al descanso arriba 31-30.

En el complemento, las de James Craik ajustaron en defensa y recuperaron el control. Galíndez volvió a poner al frente al local, acompañada por un triple de Juárez (37-33). La Fusión intentó responder con Gramajo y Campos, pero las pérdidas pesaron y el líder estiró la ventaja a 51-43 al cierre del tercer cuarto.

En el tramo final, Chañares sostuvo la intensidad y amplió la diferencia para cerrar el juego 70-57. Se destacaron Regina Carosio, con 14 puntos, 9 rebotes y 8 robos, y Stefania Lucero, con 13 tantos. En Quimsa, Campos sumó 16 puntos y Sabrina Molina bajó 16 rebotes.

Con este resultado, las santiagueñas quedaron con un récord de siete triunfos y siete derrotas y cerrarán su gira este martes desde las 20 ante Club Náutico Sportivo Avellaneda en Rosario. Chañares, en tanto, aseguró el primer puesto de la Conferencia Norte con un invicto de 15 presentaciones.