Sydney Sweeney incendia Instagram con su nueva campaña de lencería

La actriz presentó cuatro imágenes de alto impacto para promocionar su colección “Do What Makes You Naked” y desató una ola de reacciones en redes sociales.

Hoy 08:49

La actriz estadounidense Sydney Sweeney volvió a captar todas las miradas con una producción fotográfica que rápidamente se volvió viral. Las nuevas imágenes, difundidas en el marco de la promoción de su línea de lencería, generaron miles de comentarios y elogios de sus seguidores.

En una de las postales, se la ve sentada a horcajadas sobre una silla negra, de espaldas a cámara, luciendo tanga y medias negras transparentes, mientras su larga melena rubia cae sobre la espalda. La escena apuesta por una estética minimalista y sensual.

En otra imagen, la protagonista de Euphoria combinó un sujetador blanco con otro negro superpuesto y bóxers en los mismos tonos, mirando fijo al lente con una expresión desafiante.

La tercera fotografía la muestra recostada de lado sobre una cama, con camiseta negra de tirantes y ropa interior a juego, mientras que en la cuarta aparece apoyada sobre una silla de madera, vistiendo lencería en tonos similares a su piel, con los brazos extendidos y el cabello rozando el suelo.

La sesión forma parte de la promoción de su colección “Do What Makes You Naked”, que la actriz definió como cómoda y pensada para el día a día, y que estará disponible a partir del 4 de marzo.