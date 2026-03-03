Paro en el fútbol argentino: se reúnen los dirigentes en AFA para definir si se levanta o no

La reunión se llevará a cabo este martes a las 13 en Ezeiza.

Hoy 09:12

Los 30 representantes de los clubes de la Liga Profesional de Fútbol se reunirán esta tarde para resolver si se levanta o no el paro previsto para la novena fecha del Torneo Apertura 2026. La decisión mantiene en vilo al fútbol argentino y podría alterar el calendario del certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue impulsada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, luego de que la Justicia citara a declaración indagatoria a las autoridades del ente, incluido el propio titular, en una causa por presuntas irregularidades fiscales.

Desde la AFA remarcaron que no existe deuda exigible y que los pagos observados fueron realizados de manera voluntaria antes de sus respectivos vencimientos. Además, sostuvieron que ese planteo ya fue presentado ante la Justicia y que actualmente se encuentra bajo análisis de la Cámara de Apelaciones.

En paralelo, desde el ente madre acusaron al ARCA de intentar transformar obligaciones que aún no estaban vencidas en la base de un supuesto delito penal tributario.

El encuentro de esta tarde será determinante para saber si el campeonato continúa con normalidad o si se mantiene la medida de fuerza que paraliza la fecha 9.