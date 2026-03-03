Fuerte temporal provocó numerosos daños en ciudades de Córdoba

En Coronel Moldes hubo vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Hay techos volados y postes caídos.

Hoy 09:10

El intendente de Coronel Moldes, Ezequiel Moizo, informó severos daños tras una tormenta que azotó la localidad con vientos de hasta 120 km/h. "Desde que sucedió este evento no tuvimos más luz que lo que podíamos alumbrar con alguna linterna", expresó.

El fenómeno meteorológico, descrito como una "cola de tornado", dejó siete viviendas con voladuras totales y otras diez con daños parciales. "Un galpón quedó completamente destrozado, parece una hoja de papel que se ha estrujado", detalló.

En cuanto a la respuesta de la comunidad, Moizo resaltó la solidaridad de los vecinos: "Nos unimos en conjunto desde guardias locales, policía y bomberos voluntarios". El intendente mencionó que se han establecido bases de operación en la sede de bomberos para coordinar la ayuda.

La falta de energía eléctrica es otro de los problemas que enfrenta la localidad. "El daño que se hizo fue muy grave en la línea de mediana y alta tensión", dijo.

En cuanto a la atención de heridos, informa el portal Cadena 3, el intendente aseguró que no hay víctimas fatales, aunque un joven sufrió un traumatismo cortante y fue trasladado a un hospital en Río Cuarto para su atención. "Lo llevaron porque había que hacerle una tomografía", explica.

Respecto a los evacuados, Moizo informó que la mayoría se autoevacuó, temiendo por la seguridad de sus pertenencias. "Nunca se desaprovecha la ocasión de parte de los malvivientes", advirtió, añadiendo que se han implementado patrullajes para proteger a los afectados.

El intendente también hace un llamado a las autoridades provinciales y medios de comunicación para que se brinde la ayuda necesaria a la localidad. "Por favor, acudan a nosotros. Nuestros teléfonos están disponibles para lo que pueda ser útil para esa localidad", concluyó.