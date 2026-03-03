A 100 días del inicio del Mundial, crece la preocupación en la FIFA por la situación en Medio Oriente

La escalada militar entre Estados Unidos e Irán, sumada a las restricciones de ingreso impuestas por Trump, encendió las alarmas en torno al evento más importante del fútbol.

Hoy 09:29

A solo 100 días del comienzo, el Copa Mundial de la FIFA 2026 atraviesa uno de los contextos geopolíticos más complejos de su historia. El conflicto abierto entre Estados Unidos e Irán, las restricciones migratorias y las preocupaciones por la seguridad en México encendieron señales de alarma en torno al evento más importante del fútbol mundial.

La Copa del Mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio y tendrá su final en el MetLife Stadium. Será la primera edición con 48 selecciones y la más extensa en cantidad de partidos (104). Sin embargo, el foco ya no está solo en lo deportivo.

Conflicto con Irán y restricciones para los hinchas

Los recientes bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní y la posterior represalia de Teherán impactaron en el escenario internacional. Aunque la participación de la selección iraní no está en duda —ya está clasificada y tiene programados sus partidos en suelo estadounidense—, el acompañamiento de sus aficionados sí podría verse afectado.

Washington aclaró que jugadores y cuerpo técnico no tendrán restricciones de ingreso. Sin embargo, los hinchas iraníes enfrentarían severas limitaciones migratorias, lo que podría reducir su presencia en las tribunas.

Irán no sería el único caso. También existirían trabas para aficionados de países como Costa de Marfil, Haití y Senegal, en línea con órdenes ejecutivas impulsadas por el presidente Donald Trump. Además, una congelación de visados alcanzaría a otras naciones, entre ellas Brasil, Colombia y Uruguay. Para mitigar el impacto, el gobierno estadounidense implementó el sistema “FIFA PASS”, un mecanismo de visado prioritario para quienes ya tengan entradas.

El escenario contrasta con el clima de apertura que marcó el Copa Mundial de la FIFA 1994, el único antecedente del torneo en Estados Unidos.

México y el desafío de la seguridad

El Mundial 2026 será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá bajo el lema “United 2026”. No obstante, la realidad actual está lejos de aquella idea de unidad.

En México, la reciente escalada de violencia tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, reavivó las dudas sobre la seguridad en las sedes. Desde la organización local aseguran que existen protocolos coordinados entre fuerzas federales, estatales y municipales para garantizar el normal desarrollo de los partidos.

La postura de la FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó su confianza en México como anfitrión y evitó profundizar sobre los conflictos internacionales. Infantino mantiene una relación cercana con Trump y meses atrás le otorgó el primer Premio de la Paz de la FIFA, un gesto interpretado en clave política.

Con un formato inédito y una magnitud histórica, el Mundial 2026 promete marcar un antes y un después en lo deportivo. Sin embargo, a tres meses del puntapié inicial, las tensiones internacionales y las restricciones migratorias plantean un desafío extra para la organización de un evento que aspira a unir al mundo a través del fútbol.