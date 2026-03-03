CLASIFICADOS PANORAMA
Somos Deporte
Racing fue contundente y volvió al triunfo con una goleada en Tucumán
La Academia derrotó con autoridad a Atlético por 3-0 con goles de Vergara y Solari.
Hoy 23:08
Racing festejo
TEMAS
Liga Profesional de Fútbol
Racing Club
Club Atlético Tucumán
