La intendente Fuentes dispuso la continuidad del boleto estudiantil gratuito para el nivel primario

El boleto estudiantil gratuito es para todas las líneas de colectivos de la ciudad.

Hoy 22:07

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, firmó el decreto por el cual se dispuso la continuidad del boleto estudiantil gratuito para el nivel primario en todas las líneas de colectivos de la ciudad para el ciclo lectivo 2026.

Los beneficiarios del subsidio de este programa son los alumnos regulares de las instituciones educativas del nivel primario de gestión pública y privada de la ciudad Capital, quienes gozarán de la gratuidad del valor total de la tarifa del boleto para el transporte público de pasajeros.

En los considerandos del decreto, se resaltó que el “Estado Nacional no envía el subsidio al transporte, lo que ha ocasionado la readecuación de la tarifa del transporte en la ciudad y hace necesario continuar con el programa de boleto estudiantil primario. Esta medida resulta fundamental para garantizar la inclusión y permanencia escolar de niñas y niños, asegurando su finalización de la educación básica formal de acuerdo a la normativa vigente”.

En este sentido, se informó que las empresas de transporte fueron notificadas por la Dirección de Tránsito y Transporte para implementar esta medida, que será el organismo encargado de garantizar su cumplimiento.

