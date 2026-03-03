Delfina Cuba, la joven que convirtió su pasión por volar en disciplina

Es santiagueña, y arquitecta de profesión. Tiene 24 años y en Noticiero 7 contamos su historia.

Con apenas 24 años, Delfina Cuba ya escribe su propia historia en el cielo santiagueño. Desde el Aeroclub local, esta joven piloto privada desafía límites, rompe estereotipos y vuela alto con una convicción clara: convertir sus sueños en destino. Pasión, disciplina y un horizonte infinito por delante definen el presente de una mujer que decidió despegar y no mirar atrás.

La historia de Delfina Cuba comenzó cuando era apenas una niña. El Aeroclub se transformó en su segunda casa: entre aviones, hangares y charlas de pista, fue creciendo una vocación que también heredó de su padre y su hermano, ambos pilotos. Hace poco más de dos años obtuvo su licencia de piloto privada y desde entonces el cielo dejó de ser un paisaje para convertirse en escenario propio.

Arquitecta de profesión, Delfina logró unir sus dos pasiones: incluso su tesis estuvo vinculada al aeropuerto. “El verdadero amor y las pasiones son las dos”, resume con naturalidad. En un ámbito históricamente dominado por hombres, hoy son apenas tres las mujeres piloto en el Aeroclub, aunque ya hay más jóvenes en formación. Su primer vuelo en soledad fue, según describe, una experiencia imposible de traducir en palabras: “Una sensación hermosa, que todo piloto sueña vivir”.

Además de volar, Delfina impulsa la iniciativa “Volar Santiago”, una propuesta de vuelos de bautismo para que vecinos y turistas puedan descubrir la ciudad desde el aire. La experiencia está abierta a todas las edades y busca no solo ofrecer un paseo distinto, sino también despertar vocaciones. “Sea mujer o varón, el que sienta el llamado puede hacerlo”, afirma convencida. Porque para ella volar no es solo trasladarse de un punto a otro: es animarse a cambiar de perspectiva, confiar en uno mismo y entender que, cuando hay decisión y trabajo, el cielo no es el límite.