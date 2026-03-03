Ingresar
Quimsa logró un enorme triunfo en Rosario y cerrará la fase regular en casa

Las chicas de la Fusión vencieron a Náutico Sportivo Avellaneda por 57-56.

03/03/2026

Quimsa consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse por 57-56 sobre Náutico Sportivo Avellaneda, en el cierre de su gira. Las santiagueñas sellaron el partido en un final ajustado y el viernes bajarán el telón de la fase regular en el Estadio Ciudad.

El encuentro comenzó favorable para las locales, que se adelantaron con González y Medrick. En la Fusión respondió Sabrina Molina, aunque Náutico se quedó con el primer cuarto por 19-14. En el segundo parcial, Della Rosa y Boggetti igualaron el marcador en 22, y en un cierre palo a palo apareció Peralta con cuatro puntos consecutivos para que las dirigidas por Brao se fueran al descanso arriba 33-30.

Ráfaga clave y cierre ajustado

En el tercer cuarto, una ráfaga de puntos de Lara Gramajo y Emilia Rojas amplió la diferencia para las santiagueñas. Las rosarinas reaccionaron con Medrick en la pintura y Milagros Morell desde el perímetro, pero Campos anotó para que Quimsa cerrara el parcial 53-47, a falta de diez minutos.

El último segmento fue de baja efectividad para ambos equipos, pero las Fusionadas supieron administrar la ventaja mínima y lo cerraron 57-56.

Con este resultado, Quimsa suma ocho triunfos y siete derrotas en la temporada. El viernes cerrará la fase regular como local ante el líder Chañares, en un duelo clave para definir su posición de cara a los playoffs.

