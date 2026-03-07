“Es una terapia”: Luz Gaming, la streamer santiagueña que triunfa en el mundo gamer

La creadora de contenido santiagueña Luz, conocida en redes como @luzgamingxd, compartió su historia en el mundo de los videojuegos y el streaming durante una charla con Diario Panorama, donde relató cómo comenzó su camino en el universo gamer y cómo logró construir una comunidad que hoy la sigue en distintas plataformas.

Durante la entrevista, la streamer recordó con cariño su vida en Clodomira y La Banda, lugares que marcaron su crecimiento personal y donde empezaron a tomar forma sus sueños de dedicarse a lo que más le apasiona: jugar, crear contenido y compartir su experiencia con la comunidad gamer.

Luz Gaming

Luz destacó que para ella los videojuegos representan mucho más que entretenimiento. “Es una terapia”, expresó al referirse al espacio que encontró en el gaming y en el streaming para expresarse y conectarse con otras personas.

En el marco del Día de la Mujer, también dejó un mensaje especial para quienes desean iniciarse en el mundo digital y en la creación de contenido.

“Que se animen a crear contenido. No pierden nada intentándolo”, sostuvo.

Luz Gaming

Un logro internacional que enorgullece a Santiago

La streamer santiagueña también celebró uno de los momentos más importantes de su carrera: haber sido premiada en los Free Fire Awards en la categoría “Dúo Dinámico”, junto a la influencer mexicana @machika_yt.

El reconocimiento cobra aún más valor si se tiene en cuenta que compitieron con creadores de contenido que cuentan con millones de seguidores en todo el mundo.

“Fue un gran logro… yo no podía hablar mucho porque la situación me puso muy sensible”, recordó al referirse al momento en el que recibió el premio.

Con más de ocho años de trabajo en redes sociales y en el mundo gamer, Luz fue construyendo su carrera mucho antes de que el fenómeno de los influencers alcanzara el auge actual.

A lo largo de su trayectoria participó en galas internacionales en México, Las Vegas y Los Ángeles, y trabajó con importantes marcas de la industria del gaming como Garena Free Fire, Call of Duty, Fortnite y Rocket League.

A pesar de los logros, reconoce que el camino no fue sencillo, pero continúa apostando a su pasión y al crecimiento dentro de la comunidad gamer, llevando con orgullo sus raíces santiagueñas al mundo digital.