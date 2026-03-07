Una mujer denunció que asesinaron a su gato y lo colgaron en su casa

El hecho ocurrió en Santa Fe. Según relató la dueña de la mascota, se trataría de un caso de crueldad animal y una posible represalia luego de haber denunciado previamente la muerte de una perra callejera en el barrio.

La localidad de Ricardone, en la provincia de Santa Fe, está conmocionada por dos brutales episodios de maltrato animal. Una vecina denunció que entraron al patio de su casa, mataron a un gato y dejaron el cuerpo colgado de una sombrilla.

Ocurrió en la noche del viernes en el barrio Manarín, el mismo donde hace dos semanas asesinaron una perra comunitaria llamada “Negrita”, lo que generó un fuerte reclamo de justicia y seguridad por parte de los vecinos.

La víctima de este nuevo ataque es una de las denunciantes del caso “Negrita”, lo que alimentó el temor y la sensación de amenaza en la zona.

En ese sentido, los vecinos se reunieron en la noche del viernes en la esquina de Benvenutti y Capitán Bermúdez para exigir respuestas.

La dueña del gato contó que el episodio ocurrió durante esa madrugada. “Lo encontré colgado en una sombrilla de paja que tengo en el patio”, aseguró, consignó el sitio Rosario 3.

El crimen no quedó registrado en las cámaras de seguridad del barrio. La vecina explicó que ninguna cámara “registró el hecho porque las bloquearon”. Según detalló, los dispositivos tenían energía eléctrica, por lo que sospechan que los agresores podrían haber usado algún tipo de interferencia o bloqueador para evitar que quedaran pruebas.

“Es una amenaza”, sostuvo la mujer, que ahora teme por su seguridad y la de su familia.