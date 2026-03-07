Buscan con desesperación a “India”, una perrita que se perdió en el barrio Mariano Moreno

La mascota desapareció en esa zona y su familia pide ayuda a los vecinos para poder encontrarla. Solicitan comunicarse de inmediato si alguien la ve.

07/03/2026

Una familia del barrio Mariano Moreno busca con desesperación a “India”, una perrita de raza sharpei que se perdió en las últimas horas en ese sector de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicaron sus dueños, la mascota se extravió en la zona del barrio y desde entonces iniciaron una intensa búsqueda por los alrededores, con la esperanza de encontrarla sana y salva.

Si alguien la vio o tiene información sobre su paradero, solicitan comunicarse de inmediato al 3856257489 para ayudar a que India regrese a su hogar.