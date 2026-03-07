Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 08 MAR 2026 | 23º
X
Mascotas

Buscan con desesperación a “India”, una perrita que se perdió en el barrio Mariano Moreno

La mascota desapareció en esa zona y su familia pide ayuda a los vecinos para poder encontrarla. Solicitan comunicarse de inmediato si alguien la ve.

07/03/2026

Una familia del barrio Mariano Moreno busca con desesperación a “India”, una perrita de raza sharpei que se perdió en las últimas horas en ese sector de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según indicaron sus dueños, la mascota se extravió en la zona del barrio y desde entonces iniciaron una intensa búsqueda por los alrededores, con la esperanza de encontrarla sana y salva.

Si alguien la vio o tiene información sobre su paradero, solicitan comunicarse de inmediato al 3856257489 para ayudar a que India regrese a su hogar. 

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. En vivo: Franco Colapinto busca sumar sus primeros puntos en el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1
  2. 2. Trump anunció que EE.UU. reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez en Venezuela
  3. 3. Paro docente por el Día de la Mujer: qué provincias ya confirmaron la medida
  4. 4. Jefatura de Policía fue sede de una jornada sobre inteligencia artificial y delito
  5. 5. El dolor de Lizardo Ponce por la muerte de su abuela
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT