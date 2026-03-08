"Chiqui" Tapia anunció un nuevo torneo profesional con equipos de todas las provincias

El presidente de AFA reafirmó su política de expansión del fútbol en todo el país y confirmó la creación de un nuevo certamen que buscará garantizar la representación provincial.

Hoy 00:33

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, encabezó un encuentro con dirigentes vinculados al interior del país y reafirmó el carácter federal del fútbol nacional. Durante el acto, el dirigente anunció la creación de un nuevo torneo profesional federal que contará con representantes de todas las provincias.

“El fútbol argentino es uno solo”

En su discurso, Tapia volvió a defender la idea de un fútbol integrado en todo el territorio nacional. “El fútbol argentino es uno solo. Quiero agradecerles a cada uno el esfuerzo realizado para poder asistir y acompañar este tercer encuentro”, expresó el titular de la AFA.

También recordó el impacto social que tuvo la tragedia ocurrida hace un año en Bahía Blanca, destacando el acompañamiento del fútbol argentino en ese momento. “Hoy se cumple un año del peor momento que vivió la ciudad de Bahía Blanca, donde la gente perdió lo que tenía. Y el fútbol acompañó solidariamente. Esos gestos nos ponen en un lugar donde muchos miran, dicen cosas o inventan cosas, pero los dirigentes del fútbol argentino siempre somos solidarios”, sostuvo.

La defensa del federalismo

Tapia remarcó que desde el inicio de su gestión buscó reforzar el federalismo dentro del sistema del fútbol argentino. “Nos propusimos que el fútbol sea federal, estar al lado de cada uno de los clubes que lo necesitaran. Por eso tenemos un torneo de 30 equipos, una Primera Nacional con 36 equipos y la Copa País, para que todas las provincias del interior estén representadas”.

Según el dirigente, la expansión del fútbol hacia todo el territorio también tiene un fuerte impacto social. “Le damos a las chicas y a los chicos la posibilidad de practicar deporte y tener una calidad de vida diferente. Antes solo interesaban torneos federales con muchos equipos y pocas posibilidades”.

Un nuevo torneo profesional federal

El anuncio principal llegó sobre el final de su intervención: la creación de una nueva competencia profesional de carácter federal. “Cada provincia tendrá un equipo jugando en el nuevo torneo profesional que lanzaremos este año”, explicó Tapia.

El dirigente detalló que cada club representante contará con ocho contratos profesionales financiados por la AFA, en un modelo similar al utilizado cuando comenzó la profesionalización del Campeonato de Fútbol Femenino de Primera División. “Llevamos cinco años aportando para que el fútbol femenino siga creciendo. Con este torneo queremos seguir ampliando oportunidades”, agregó.

Mejoras para el fútbol del interior

Tapia también destacó el trabajo del Consejo Federal del Fútbol Argentino y anunció mejoras económicas para los clubes del interior.

Entre ellas, confirmó que los equipos del Torneo Federal A percibirán el mismo dinero que los clubes de la Primera B Metropolitana a partir del próximo campeonato.

Nueva plataforma para ver el fútbol argentino

Además, el presidente de la AFA adelantó que se presentará una nueva plataforma para transmitir partidos de las distintas categorías del fútbol argentino. “El lunes vamos a presentar la plataforma del fútbol argentino. Los derechos del fútbol argentino vuelven a ser para los clubes del fútbol argentino. Ahora los partidos se van a poder ver de punta a punta, también en el exterior”, aseguró.

Para cerrar, Tapia sintetizó la visión que impulsa desde su gestión: “Todos tenemos que entender que el fútbol es uno solo y el fútbol es para todos”.