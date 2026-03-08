Insólito: Piastri destrozó su auto en la vuelta de preparación y se pierde el GP de Australia

El piloto australiano de McLaren, que iba a presentarse en su casa en la primera fecha de la temporada, perdió el control de su monoplaza en el giro de calentamiento y quedó fuera de la carrera.

Hoy 01:11

El piloto australiano Oscar Piastri no podrá disputar el Gran Premio de Australia tras protagonizar un accidente durante la vuelta de preparación previa al inicio de la carrera.

El corredor de McLaren sufrió importantes daños en su monoplaza, lo que le impidió tomar parte en la primera competencia del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la temporada 2026.

El accidente antes de la largada

El incidente ocurrió cuando faltaba poco más de media hora para el inicio de la carrera. Durante las vueltas habituales de reconocimiento, en las que los pilotos verifican que todo funcione correctamente antes de ubicarse en la parrilla, Piastri perdió el control de su auto.

Al salir de la curva 4 hacia la izquierda, el australiano sufrió un trompo inesperado y terminó impactando contra el muro del lado izquierdo del circuito.

Aunque el piloto logró salir ileso del vehículo, la parte delantera del McLaren quedó seriamente dañada, lo que obligó al equipo a retirar el auto antes de la largada.

Una frustración en su carrera de casa

La baja de Piastri representa un duro golpe para el público local, ya que el australiano llegaba con grandes expectativas para su carrera en casa.

El piloto había tenido una buena actuación en la clasificación del sábado, donde terminó quinto, siendo incluso el mejor ubicado de McLaren, apenas por delante de su compañero Lando Norris.

Piastri, que el año pasado finalizó tercero en el campeonato, afrontaba el inicio de la nueva temporada con la ilusión de pelear nuevamente en los puestos de punta, algo que finalmente deberá esperar tras este inesperado accidente.