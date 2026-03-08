Pablo Toviggino defendió la gestión de Tapia: “El mejor presidente del fútbol argentino”

El tesorero de AFA salió a bancar al máximo dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino en el encuentro de dirigentes realizado en Córdoba.

Hoy 00:20

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, salió a respaldar públicamente la gestión del presidente Claudio Tapia en medio del paro del fútbol argentino, impulsado en repudio a una denuncia por presunta evasión impositiva presentada por Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Las declaraciones se dieron tras un encuentro de dirigentes de todo el país realizado en la provincia de Córdoba, donde se debatió la situación institucional del fútbol argentino.

Durante su intervención, el dirigente santiagueño defendió con firmeza la conducción actual de la AFA. “El mejor presidente del fútbol argentino se llama Claudio Tapia. Nos dio este lugar y hoy tenemos que defenderlo, todos de la mano, sin peleas”, expresó Toviggino.

El tesorero también llamó a cerrar filas dentro de la dirigencia y a sostener el rumbo de la gestión. “Discutamos otra cosa, el fútbol argentino es uno solo y Claudio Tapia es el presidente. Defendamos la gestión”, sentenció.