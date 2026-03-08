George Russell festejó en el Gran Premio de Australia y Mercedes se candidatea al título en la Fórmula 1

El piloto británico y su compañero Kimi Antonelli fueron los dos primeros en cruzar la línea de meta.

Hoy 02:54

El británico George Russell se quedó con el Gran Premio de Australia, la primera carrera de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, disputada en el circuito Albert Park Circuit.

El piloto de Mercedes-AMG Petronas Formula One Team había conseguido la pole position en la clasificación y dominó la competencia de principio a fin. Su compañero Andrea Kimi Antonelli completó el 1-2 de Mercedes, mientras que el podio lo cerró Charles Leclerc con Scuderia Ferrari.

Mercedes marca el ritmo en la nueva era

En el inicio de la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1, la escudería alemana mostró una clara superioridad sobre el resto del pelotón.

El equipo dirigido por Toto Wolff mantuvo un ritmo sólido tanto en la clasificación como en la carrera, sin caídas de rendimiento durante las vueltas en Melbourne. Ese dominio lo posiciona como uno de los principales candidatos al título en el arranque del campeonato.

Un fin de semana accidentado

El Gran Premio de Australia estuvo marcado por varios incidentes que involucraron incluso a grandes figuras de la categoría.

El neerlandés Max Verstappen, piloto de Red Bull Racing, sufrió un accidente durante la clasificación del sábado y debió largar desde el fondo de la parrilla.

A su vez, el australiano Oscar Piastri, de McLaren, chocó en la vuelta de calentamiento y no pudo disputar la carrera en su propio país.

Alpine sumó con Gasly

Para Alpine F1 Team, el balance general estuvo por debajo de las expectativas, especialmente considerando el optimismo que había manifestado el asesor del equipo Flavio Briatore antes del inicio del campeonato.

Sin embargo, el francés Pierre Gasly logró rescatar un punto al terminar en la décima posición.

El argentino Franco Colapinto, por su parte, finalizó 14°. Su carrera estuvo condicionada por una penalización por no respetar el procedimiento de largada, aunque luego logró sostener un ritmo competitivo durante gran parte de la prueba.

Clasificación final del GP de Australia 2026

George Russell – Mercedes Andrea Kimi Antonelli – Mercedes Charles Leclerc – Ferrari Lewis Hamilton – Ferrari Lando Norris – McLaren Max Verstappen – Red Bull Racing Oliver Bearman – Haas Arvid Lindblad – Racing Bulls (RB) Gabriel Bortoleto – Audi (Sauber) Pierre Gasly – Alpine Esteban Ocon – Haas Alexander Albon – Williams Liam Lawson – Red Bull Racing Franco Colapinto – Alpine Carlos Sainz – Williams Sergio Pérez – Racing Bulls (RB) Lance Stroll – Aston Martin

Abandonos (DNF):

Fernando Alonso – Aston Martin

– Aston Martin Valtteri Bottas – Audi (Sauber)

– Audi (Sauber) Isack Hadjar – Racing Bulls (RB)

No largaron (DNS):

Oscar Piastri – McLaren

– McLaren Nico Hülkenberg – Audi (Sauber)

Con el triunfo de Russell y el contundente 1-2 de Mercedes, el campeonato 2026 comenzó con un claro mensaje de dominio del equipo alemán, que buscará sostener esta ventaja en las próximas fechas del calendario.