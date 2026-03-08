Franco Colapinto se quejó de la fuerte sanción que recibió en el GP de Australia: “Una locura”

El piloto argentino fue penalizado en la largada y su detención obligatoria lo relegó varias posiciones en la pista.

Hoy 03:23

El argentino Franco Colapinto finalizó 14° en el Gran Premio de Australia, la carrera que abrió la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el circuito Albert Park Circuit.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Más allá de la posición final, el piloto de Alpine F1 Team logró completar una carrera compleja, marcada por una penalización que condicionó su desempeño desde los primeros momentos.

Una sanción que complicó la estrategia

Colapinto había tenido una largada prometedora, pero su carrera cambió rápidamente cuando recibió una penalización de 10 segundos en boxes, producto de un error del equipo durante la preparación previa al inicio de la competencia.

Según se conoció luego, los mecánicos de Alpine habrían realizado un movimiento sobre el auto cuando restaban apenas 15 segundos para la largada, una acción que derivó en la sanción.

La penalización obligó al argentino a cumplir un Stop and Go, lo que lo relegó al fondo del pelotón en el inicio de la carrera y modificó por completo la estrategia prevista.

Tras la competencia, Colapinto se mostró crítico con el castigo recibido y explicó cómo afectó su desempeño. “¿Si la sanción condicionó mi carrera? Es un Stop and Go, una locura”, le dijo el piloto al periodista Juan Fossaroli al finalizar la prueba.

Luego amplió su explicación sobre lo ocurrido en la parrilla de salida. “Fue una pena, creo que el equipo tocó el auto con 15 segundos para largar. No entendí bien lo que pasó, ahora voy a ver al equipo. Son cosas para trabajar y mejorar todos”.

Incluso, durante la carrera, el equipo le pidió disculpas por radio al piloto argentino por la situación.

Remontada y balance positivo

A pesar de las dificultades, Colapinto logró remontar posiciones vuelta a vuelta y completar la competencia en un circuito exigente como el de Melbourne.

El piloto también dejó algunas conclusiones positivas sobre el rendimiento del monoplaza en ritmo de carrera. “Estamos mejor en carrera que en clasificación. Hoy nos acercamos más a Haas y Audi. Nos falta entender un poco más la energía y cómo funciona el auto sin nafta. La largada fue buena, pero después nos complicamos. Vamos a estar más fuertes seguramente”.

Aunque Alpine F1 Team todavía tiene trabajo por delante para mejorar su rendimiento, el piloto argentino mostró consistencia y capacidad de recuperación en su primera carrera completa de la temporada, un aspecto clave de cara a las próximas fechas del campeonato.