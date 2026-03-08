VIDEO | La escalofriante lesión de Jean Pierre Arroyo en el fútbol ecuatoriano

La acción se produjo en el segundo tiempo del partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa. Imágenes sensibles.

Hoy 00:32

Una escena estremecedora se vivió en el fútbol ecuatoriano durante el partido entre Independiente del Valle y Mushuc Runa Sporting Club, cuando una violenta entrada terminó con una grave lesión que conmocionó a todos los presentes.

El episodio ocurrió a los 17 minutos del segundo tiempo, cuando el defensor Brian Negro salió a disputar una pelota frente al atacante Jean Pierre Arroyo, que avanzaba en velocidad con el balón dominado.

Negro llegó a destiempo a la jugada y se lanzó con una barrida extremadamente fuerte que impactó directamente contra las piernas del delantero.

El golpe fue tan violento que el tobillo izquierdo de Arroyo no resistió el impacto, y ya antes de que el jugador cayera al césped se evidenciaba una lesión de extrema gravedad.

Los médicos ingresaron de inmediato al campo mientras el futbolista gritaba de dolor, en una escena que generó gran preocupación entre jugadores y cuerpo técnico.

La dureza de la acción derivó en la tarjeta roja inmediata para Brian Negro. Sin embargo, la situación no terminó allí.

Compañeros del jugador lesionado intentaron ir a buscar al defensor, lo que generó una pelea generalizada entre futbolistas de ambos equipos.

La intervención del VAR fue necesaria para revisar lo sucedido y determinar nuevas sanciones disciplinarias.

Tras el análisis, también fueron expulsados Jordy Alcívar y Cristopher Angulo, quienes participaron de la trifulca posterior.

Mientras el partido intentaba reanudarse, Arroyo continuaba siendo atendido por los médicos en el campo de juego.

Finalmente, el futbolista abandonó el estadio en ambulancia, y poco después se confirmó el diagnóstico: fractura expuesta de tibia y peroné, una de las lesiones más graves que puede sufrir un jugador dentro de una cancha de fútbol.