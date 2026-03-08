Ingresar
La irónica respuesta de “Chiqui” Tapia cuando le preguntaron sobre el comunicado de River contra la AFA

El presidente del organismo se refirió por primera vez de manera pública a la salida del Millonario del Comité Ejecutivo.

Hoy 00:48

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, se refirió por primera vez al comunicado publicado por River Plate, mediante el cual el club anunció su salida del Comité Ejecutivo de la AFA.

El dirigente habló del tema tras encabezar el tercer encuentro de dirigentes del interior, que se llevó a cabo este fin de semana en las instalaciones de Instituto Atlético Central Córdoba, en la provincia de Córdoba.

A la salida del evento, Tapia fue consultado por El Doce sobre la decisión del club de Núñez y la posibilidad de que otras instituciones acompañen esa postura. El titular de la AFA respondió con ironía: “Ah, ¿son más? No sabía”, contestó con una sonrisa.

Luego, el dirigente profundizó brevemente sobre el tema y recordó cómo estaba conformado el Comité Ejecutivo cuando asumió la conducción de la AFA. “Cuando nosotros asumimos, River no estaba en el Comité. Ni River ni San Lorenzo de Almagro. Había cinco equipos que no formaban parte”, señaló.

En su primera reacción pública tras la decisión del club de Núñez, Tapia evitó extenderse en sus declaraciones y tampoco mencionó a ningún dirigente de la actual conducción del club.

Además, no brindó precisiones sobre cómo será la relación institucional entre River y la AFA luego del comunicado difundido esta semana por la entidad millonaria.

Por ahora, el conflicto quedó limitado a declaraciones puntuales, aunque la salida del club del Comité Ejecutivo abrió un nuevo foco de tensión dentro de la dirigencia del fútbol argentino. 

