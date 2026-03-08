Qué le pasó a Franco Colapinto y por qué lo sancionaron: el video revelador

El piloto argentino tuvo un arranque accidentado en Australia.

Hoy 04:06

El argentino Franco Colapinto fue penalizado durante la largada del Gran Premio de Australia, la primera fecha de la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El piloto de Alpine F1 Team tuvo que dirigirse obligatoriamente a boxes para cumplir un Stop and Go de 10 segundos, una de las sanciones más severas que puede recibir un piloto durante una carrera.

Un error del equipo

La penalización no se originó por una acción del piloto argentino, sino por un error de los ingenieros de Alpine durante los instantes previos al inicio de la carrera.

Durante la competencia, el propio equipo reconoció la equivocación a través de la radio. El ingeniero Stuart Barlow le transmitió un mensaje directo a Colapinto: “Amigo, lo siento mucho. Cometimos una infracción en la línea de salida. Fue nuestra culpa. Concentrémonos en la carrera, por favor, amigo. Lo siento”.

El castigo se produjo porque miembros del equipo tocaron el monoplaza a menos de 15 segundos del inicio de la carrera, lo que constituye una infracción al reglamento de la categoría.

La situación ocurrió después de la tercera señal de advertencia de los comisarios, que indica que todo el personal debe abandonar la pista y la parrilla para permitir el comienzo del procedimiento de largada.

En la transmisión oficial se pudo observar, gracias a la cámara a bordo del auto número 43, cómo un mecánico ingresó nuevamente para corregir la posición del monoplaza, lo que motivó la inmediata investigación.

La sanción de la FIA

Tras revisar lo ocurrido, la Federación Internacional del Automóvil confirmó la penalización.

El director de carrera emitió el documento oficial en el que se detalla que el castigo se debió al ingreso indebido del personal del equipo a la pista y al incumplimiento de la señal final que ordena evacuar la parrilla antes de que se apaguen las luces del semáforo.

Como consecuencia, Colapinto debió cumplir un Stop and Go de 10 segundos, una sanción que lo obligó a ingresar a boxes, detener el auto sin posibilidad de realizar cambios y volver luego a la pista, lo que condicionó gran parte de su carrera en Melbourne.