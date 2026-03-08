Cuándo vuelve a correr Colapinto en la Fórmula 1 tras el GP de Australia

El piloto argentino tendrá poco descanso antes de la próxima carrera del calendario.

La actividad del Campeonato Mundial de Fórmula 1 no da respiro. Tras un Gran Premio de Australia cargado de incidentes y dramatismo, el calendario 2026 marca un regreso inmediato a la pista.

El argentino Franco Colapinto intentará tomarse revancha luego de la penalización que sufrió en Melbourne, donde una sanción en la largada condicionó su carrera con Alpine F1 Team.

La próxima parada de la categoría será el Gran Premio de China, que se disputará en el Circuito Internacional de Shanghái y marcará además el primer fin de semana con formato Sprint de la temporada.

Días y horarios del GP de China para Argentina

Debido a la diferencia horaria con Asia, los fanáticos argentinos deberán seguir gran parte de la actividad durante la madrugada.

Cronograma completo:

Viernes 13 de marzo

Prácticas libres 1: 0.30

Clasificación Sprint: 4.30

Sábado 14 de marzo

Carrera Sprint: 0.00

Clasificación principal: 4.00

Domingo 15 de marzo

Carrera principal: 4.00

Un desafío doble para Alpine

El Gran Premio de China será una prueba importante tanto para Colapinto como para Alpine. Al tratarse de un fin de semana con Sprint, el piloto argentino tendrá dos oportunidades de competir y sumar puntos.

Además, el formato especial del evento reduce la actividad en pista antes de la competencia: habrá solo una sesión de entrenamientos libres, lo que obliga a los equipos a encontrar rápidamente la puesta a punto ideal.

Para Colapinto, esto significará adaptarse con rapidez al circuito y al comportamiento del auto, en busca de dejar atrás el trago amargo que dejó la sanción sufrida en Australia por un error en el procedimiento de largada.

Cómo ver el GP de China en vivo

En Argentina, toda la actividad de la Fórmula 1 podrá seguirse en vivo a través de Fox Sports.

Además, la plataforma de streaming Disney+ transmitirá todas las sesiones del fin de semana, desde las prácticas hasta la carrera principal.

Con un calendario que no da respiro y el agregado del formato Sprint, el Gran Premio de China promete un fin de semana intenso para Colapinto y el equipo Alpine en el arranque de la temporada 2026