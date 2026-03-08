¿Qué hay que saber sobre el glaucoma?

Todos los años se conmemora la Semana Mundial del Glaucoma, iniciativa organizada por la Asociación Mundial del Glaucoma. Este año tendrá lugar del 8 al 14 de marzo bajo el lema “Unidos por un mundo sin glaucoma”.

María Angélica Moussalli, en diario La Nación

Mucho se habla de él, pero ¿qué es el glaucoma?, ¿se puede prevenir? Se trata de una enfermedad del nervio óptico del ojo, que transmite al cerebro la señal para poder ver. Es importante tomar conciencia de que se trata de una enfermedad silenciosa que puede llevar a la ceguera si no se la detecta a tiempo. Un dato interesante también es que la mitad de las personas en el mundo entero con glaucoma no saben que están afectadas, ya que muchas veces es asintomático.

Hoy en día se estima que 80 millones de personas en el mundo tienen glaucoma y es probable que este número aumente a 111,8 millones en 2040. En la Argentina, el 40% de la población no sabe qué es el glaucoma y el 40% no se tomó la presión ocular en los últimos 5 años. El principal factor de riesgo para esta enfermedad está dado por la presión intraocular elevada; esto lastima al nervio óptico. Si no se trata, el daño continuo sobre el nervio puede conducir a defectos del campo visual, discapacidad visual y hasta ceguera. La presión ocular normal varía de 10 a 21 mmHg, por lo cual un valor mayor indicaría que se está padeciendo glaucoma. Hay diferentes tipos de glaucoma: el congénito, el juvenil, el del adulto de ángulo abierto o cerrado y el secundario, que se produce tras haber recibido un traumatismo o por el uso de corticoides. El más frecuente es el primario de ángulo abierto, que suele aparecer a partir de los 35-40 años.

Por eso resulta importante realizar un control oftalmológico anual a partir de los 40 años e incluso antes si hay factores de riesgo o se tienen familiares con glaucoma. En él se debe solicitar un examen oftalmológico de detección del glaucoma que incluya la toma de la presión ocular, curvas diarias, fondo de ojo, gonioscopia, toma de imágenes como el OCT y revisión de la función del nervio óptico con el campo visual. Ninguno de ellos es doloroso ni invasivo. Si se padece glaucoma, hay que saber que su tratamiento tiene como meta controlar la presión intraocular y detener su progresión. Existen diferentes formas de tratamiento, desde la aplicación de gotas diarias, pasando por láseres hasta una cirugía incisional.

El glaucoma no se puede curar, y cualquier daño que se haya producido en el nervio óptico no se puede revertir. Sin embargo, es posible mantener una visión central y periférica normal y no desarrollar más daño visual. El glaucoma generalmente afecta la visión periférica; solo en etapas muy avanzadas afecta la visión central. Uno de los síntomas más frecuentes es que no se pueden ver los objetos hacia los costados. A veces se experimenta visión borrosa o se ven halos irisados alrededor de las luces. Los ojos son muy sensibles a la luz y al deslumbramiento; por lo tanto es aconsejable utilizar anteojos para sol con filtro UV 40, 400 nm o etiquetados como bloqueantes del 99-100% de los rayos UV.

Los hijos, nietos y hermanos de pacientes con glaucoma tienen 10 veces más riesgo de contraerlo en comparación con las personas que no tienen parientes cercanos con esta enfermedad. Hay factores de riesgo que lo aumentan, como la miopía, hipermetropía, diabetes y el haber sufrido un accidente en los ojos. Es importante también controlar la hipertensión arterial, no automedicarse y tener cuidado con las medicinas alternativas. Prestar especial atención a los corticosteroides. Por ejemplo: gotas oculares con esteroides tomadas para la conjuntivitis, uso de inhaladores que contienen esteroides, aerosol nasal, pomadas para la piel y cualquier medicamento oral, ya que pueden aumentar la presión ocular.

En pacientes con glaucoma de ángulo cerrado, hay que tener cuidado con el uso de medicamentos que puedan contribuir al proceso de cierre del ángulo. Por ejemplo, los remedios para la depresión, la migraña, la incontinencia urinaria. Además, es conveniente no leer en ambientes poco iluminados. Hay investigaciones que trabajan en la efectividad del trasplante de células madre para curar este padecimiento. Se estima que estará disponible en unos pocos años. El consumo de alimentos ricos en antioxidantes vegetales de hoja verde oscuro, además de arándanos, cacao y alimentos ricos en vitamina B ayuda a la prevención del glaucoma. Es aconsejable no beber grandes cantidades de cualquier líquido en muy poco tiempo.

Hacer ejercicio físico (específicamente aeróbico) de manera regular puede proteger contra el glaucoma. El yoga es aceptable, pero se deben evitar los ejercicios con posturas con la cabeza hacia abajo como sirshasana/sarvangasana, dado que pueden causar un aumento de la presión intraocular. Los ejercicios de meditación y relajación y el mindfulness pueden ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Conviene dejar de fumar. Hoy se puede mejorar la calidad de vida de los pacientes con glaucoma y detener la progresión de la enfermedad. Lo más importante es no perder la esperanza ni el tiempo: es necesario recurrir al control oftalmológico periódico. La salud visual y la mejora de sus problemas se basan en la detección precoz, que hoy está al alcance de la mano.