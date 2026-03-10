Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 MAR 2026 | 22º
X
Mundo

Irán lleva más de 240 horas con internet bloqueado y ya es uno de los apagones más largos de su historia

El régimen mantiene restringido el acceso a la red desde hace más de diez días. El corte masivo ya figura entre los bloqueos digitales más severos registrados a nivel mundial.

Hoy 08:48

El Gobierno de Irán mantiene un apagón de internet que ya supera las 240 horas y que se convirtió en el segundo corte de red más largo registrado en el país. La interrupción del servicio, documentada por la organización de monitoreo Netblocks, se prolonga desde hace más de diez días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó este martes la Asociación Internacional de Vigilancia de Ciberseguridad, el corte de conectividad fue detectado y seguido en tiempo real a través de sus sistemas de monitoreo global. Netblocks señaló el hecho en un mensaje publicado en la red social X.

El actual apagón digital solo es superado por el registrado durante las protestas de enero, cuando las autoridades iraníes también restringieron el acceso a internet durante varios días para controlar la circulación de información.

Para Netblocks, la interrupción actual no solo es histórica para Irán, sino que también se ubica entre los apagones digitales más extremos aplicados por un gobierno a nivel nacional en el mundo.

El bloqueo de la red implica que gran parte de la población queda sin acceso a servicios digitales básicos, redes sociales, mensajería y plataformas de información. Estas restricciones afectan tanto la comunicación entre ciudadanos como el funcionamiento de distintas actividades económicas y tecnológicas.

La organización especializada en ciberseguridad monitorea este tipo de interrupciones en distintos países y suele alertar cuando los gobiernos aplican restricciones generalizadas sobre la conectividad.

Netblocks también advirtió que el impacto de estas medidas en el país se volvió significativo a lo largo de 2026. Según la organización, Irán ya pasó aproximadamente un tercio del año sin acceso normal a internet debido a distintos bloqueos o restricciones.

Los cortes prolongados de conectividad se convirtieron en una herramienta recurrente en el país para controlar la circulación de información en momentos de tensión política o social.

El apagón actual, por su duración y alcance, vuelve a poner en el centro del debate el uso de bloqueos de internet por parte de gobiernos y sus consecuencias sobre el acceso a la información y la comunicación de millones de personas.

TEMAS Irán

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Alerta por tormentas en Santiago del Estero: así estará el clima este martes 10 de marzo
  2. 2. La Secretaría de Trabajo realizó la mesa panel “La Reforma Laboral: su impacto en las mujeres”
  3. 3. “La vuelta a clases con DP”: emoción y sonrisas en la entrega de premios a los ganadores del concurso de Diario Panorama
  4. 4. La Escuela Normal Manuel Belgrano se destacó en el Torneo Verano 2026 de natación
  5. 5. “Estamos dispuestos a expandir la guerra”: Irán le respondió a Trump y amenazó con lanzar misiles más potentes
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT