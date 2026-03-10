Irán lleva más de 240 horas con internet bloqueado y ya es uno de los apagones más largos de su historia

El Gobierno de Irán mantiene un apagón de internet que ya supera las 240 horas y que se convirtió en el segundo corte de red más largo registrado en el país. La interrupción del servicio, documentada por la organización de monitoreo Netblocks , se prolonga desde hace más de diez días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según informó este martes la Asociación Internacional de Vigilancia de Ciberseguridad, el corte de conectividad fue detectado y seguido en tiempo real a través de sus sistemas de monitoreo global. Netblocks señaló el hecho en un mensaje publicado en la red social X.

El actual apagón digital solo es superado por el registrado durante las protestas de enero, cuando las autoridades iraníes también restringieron el acceso a internet durante varios días para controlar la circulación de información.

Para Netblocks, la interrupción actual no solo es histórica para Irán, sino que también se ubica entre los apagones digitales más extremos aplicados por un gobierno a nivel nacional en el mundo.

El bloqueo de la red implica que gran parte de la población queda sin acceso a servicios digitales básicos, redes sociales, mensajería y plataformas de información. Estas restricciones afectan tanto la comunicación entre ciudadanos como el funcionamiento de distintas actividades económicas y tecnológicas.