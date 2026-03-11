Ingresar
En vivo: Quimsa recibe a Oberá en un duelo clave por la parte alta de la Liga Nacional

La Fusión enfrentará al Celeste este miércoles desde las 21.30 en el Ciudad, en un mano a mano directo entre dos equipos que pelean los primeros puestos de la tabla. Escúchalo por El Clásico por Radio Panorama.

Quimsa recibirá este miércoles a Oberá Tenis Club desde las 21.30 en el Estadio Ciudad, en un partido clave por la Liga Nacional de Básquet. El encuentro enfrentará a dos equipos que pelean en la zona alta de la tabla y buscan mantenerse en puestos de clasificación directa a los cuartos de final. Escúchalo por El Clásico por Radio Panorama.

