Video: una trans alcoholizada atropelló a una inspectora de la Policía de la Ciudad y huyó

Ocurrió en los Bosques de Palermo. La agresora fue detenida tras una intensa persecución, luego de que chocara de atrás a un patrullero. Fue imputada por lesiones y resistencia a la autoridad.

En las primeras horas de este miércoles, la Policía de la Ciudad detuvo a una mujer trans alcoholizada luego de que atropellara a una inspectora de la fuerza en los Bosques de Palermo y luego, en la huida, chocara de atrás a un patrullero.

Todo comenzó cuando oficiales de la Comisaría Vecinal 14 C divisaron a un vehículo transitando de manera zigzagueante en la intersección de las avenidas Valentín Alsina y Ernesto Tornquist de la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez que lograron interceptar al auto, hicieron descender del vehículo a su conductora, una mujer trans de 45 años llamada Beatriz, visiblemente bajo los efectos del consumo de alcohol. La misma, vestida solo con lencería, solicitó ser asistida por personal femenino, pero al intentar ser identificada se tornó agresiva y volvió a subir al vehículo para fugarse.

“Vos no te metás”, se observa que dice en un video grabado por uno de los policías. Luego, le pregunta a una de las agentes: “¿Por qué me pegás?“.

Tras esa breve discusión, la violenta se dirigió hacia su vehículo, hizo un gesto como despidiéndose, lanzó un improperio y se ubicó en el asiento del conductor. Una inspectora se colocó al costado del auto, del otro lado, a pesar de la advertencia de uno de sus compañeros. Fue allí cuando la agresora arrancó, pasándole por encima a la mujer policía y huyendo, evitando al mismo tiempo que los demás oficiales lograran frenarla.

La imputada emprendió la fuga por la calle Andrés Bello, pero no le duró tanto el intento, ya que a unos 800 metros de donde había iniciado la huida chocó contra la parte trasera de un patrullero. En ese lugar, efectivos policiales lograron, finalmente, detenerla. Durante ese procedimiento, otro oficial resultó lesionado ante la furia de la mujer trans. Habían pasado apenas algunos minutos de las 5 de la mañana.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, los dos efectivos lesionados fueron asistidos por personal del SAME y trasladados al Hospital Rivadavia con politraumatismos, sin riesgo de vida.

Por disposición de la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la Dra. Tamara Cristini, se dispuso la detención de la imputada, el secuestro del vehículo involucrado y se labraron actas por los delitos de lesiones y resistencia a la autoridad.