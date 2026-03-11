El Centro Único de Capacitación firmó un convenio de cooperación con los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa

La vicepresidenta segunda del STJ rubricó el acuerdo, que impulsa fortalecer la colaboración mutua, en cuestiones formativas, entre las instituciones firmantes.

Hoy 18:35

El acuerdo alcanzado se formalizó hoy, cuando firmaron el documento las Dras. Ana Rosa Rodríguez y María Alejandra Soria Vildósola, vocal supervisora y directora del Centro Único de Capacitación (CUC), respectivamente; el titular del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Enrique José Billaud y la fiscal general, Dra. Olga Mariela Bitar de Papa.

El convenio tiene por objeto impulsar la cooperación y asistencia mutua, encaminadas a fortalecer las instituciones intervinientes, por lo que el CUC facilitará la participación de los integrantes de los Ministerios Públicos interesados en las actividades de formación, perfeccionamiento y capacitación.

En tanto, las instituciones firmantes brindarán su apoyo reciproco a los planes y proyectos que cualquiera de las partes ponga a consideración, en beneficio mutuo, que tenga como principal objetivo la formación, perfeccionamiento y capacitación de sus integrantes.

Para referirse al alcance del acuerdo, la Dra. Rodríguez expresó: "Es la gestión del CUC, ahora con la posibilidad que los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa también se unan a ella, lo que me parece un avance porque las tres patas integramos el Poder Judicial de la provincia, manteniendo su individualidad e independencia”.

Asimismo, la magistrada consideró que “la capacitación tiene que rodar en el sentido de que entre todos podemos colaborar y aportar, a partir de nuestras prácticas diarias. Fundamentalmente, pongo énfasis en la necesidad de que nosotros reflexionemos sobre nuestras prácticas y aprendamos de lo que vamos haciendo".

En el marco de lo convenido, las partes van a aportar las temáticas de debate que sean de su interés, para que se las puedan incorporar en el programa y desarrollar en el transcurso de las capacitaciones.

Cabe apuntar que el acuerdo tendrá una duración de cinco años, renovable por períodos iguales, previa manifestación de las partes de darle continuidad a esta iniciativa.