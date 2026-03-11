El Centro Único de Capacitación firmó un convenio de cooperación con los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa

La vicepresidenta segunda del STJ rubricó el acuerdo, que impulsa fortalecer la colaboración mutua, en cuestiones formativas, entre las instituciones firmantes.
El acuerdo alcanzado se formalizó hoy, cuando firmaron el documento las Dras. Ana Rosa Rodríguez y María Alejandra Soria Vildósola, vocal supervisora y directora del Centro Único de Capacitación (CUC), respectivamente; el titular del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Enrique José Billaud y la fiscal general, Dra. Olga Mariela Bitar de Papa.
El convenio tiene por objeto impulsar la cooperación y asistencia mutua, encaminadas a fortalecer las instituciones intervinientes, por lo que el CUC facilitará la participación de los integrantes de los Ministerios Públicos interesados en las actividades de formación, perfeccionamiento y capacitación.
En tanto, las instituciones firmantes brindarán su apoyo reciproco a los planes y proyectos que cualquiera de las partes ponga a consideración, en beneficio mutuo, que tenga como principal objetivo la formación, perfeccionamiento y capacitación de sus integrantes.
Para referirse al alcance del acuerdo, la Dra. Rodríguez expresó: "Es la gestión del CUC, ahora con la posibilidad que los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa también se unan a ella, lo que me parece un avance porque las tres patas integramos el Poder Judicial de la provincia, manteniendo su individualidad e independencia”.
Asimismo, la magistrada consideró que “la capacitación tiene que rodar en el sentido de que entre todos podemos colaborar y aportar, a partir de nuestras prácticas diarias. Fundamentalmente, pongo énfasis en la necesidad de que nosotros reflexionemos sobre nuestras prácticas y aprendamos de lo que vamos haciendo".
En el marco de lo convenido, las partes van a aportar las temáticas de debate que sean de su interés, para que se las puedan incorporar en el programa y desarrollar en el transcurso de las capacitaciones.
Cabe apuntar que el acuerdo tendrá una duración de cinco años, renovable por períodos iguales, previa manifestación de las partes de darle continuidad a esta iniciativa.