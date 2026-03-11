¿Qué pasó con las estrellas de la selfie más famosa de Hollywood?

Doce años después, muchas cosas han cambiado en la vida de los actores que protagonizaron el icónico momento en los premios de la Academia.

En marzo de 2014, durante la gala de los 86º Premios de la Academia, una simple fotografía tomada con un teléfono se convirtió en un momento histórico para la cultura pop. La presentadora Ellen DeGeneres se acercó a la platea del teatro Dolby y reunió a varias estrellas para una selfie improvisada. Aunque DeGeneres sostenía el dispositivo, quien realmente capturó la imagen fue Bradley Cooper, rodeado de figuras como Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Julia Roberts, Brad Pitt y Angelina Jolie.

La foto, que fue publicada de inmediato en Twitter, superó los dos millones de retuits antes de que terminara la transmisión, convirtiéndose en el tuit más compartido de la historia en ese momento. Además, como la imagen fue tomada con un Samsung Galaxy Note 3, llegó a estimarse que generó hasta 1.000 millones de dólares en valor publicitario para la marca patrocinadora.

Doce años después, la icónica selfie funciona también como una cápsula del tiempo: las estrellas que sonreían frente a la cámara han vivido trayectorias muy distintas, entre nuevos éxitos, cambios personales y controversias.

Regresos al cine y nuevas etapas profesionales

Meryl Streep

Uno de los rostros en primera fila es el de Meryl Streep, quien vive un periodo particularmente activo. La actriz regresará a uno de sus papeles más icónicos, Miranda Priestly, en la secuela The Devil Wears Prada 2, cuyo estreno está previsto para mayo de 2026, casi dos décadas después del filme original. Además de su vigencia en la pantalla grande, Streep también ha destacado como parte del reparto de Only Murders in the Building, una exitosa sitcom en streaming.

Bradley Cooper, quien capturó la selfie, también ha seguido ampliando su carrera detrás de cámara. En 2026 estrenó la comedia negra Is This Thing On?, en la que no solo actúa, sino que también dirige y participa como operador de cámara. En el plano personal, su relación con la modelo Gigi Hadid continúa viento en popa. En 2025, el actor y la modelo hicieron oficial su romance en redes sociales.

Bradley Cooper

Por otro lado, Jennifer Lawrence también mantiene una carrera activa en el cine, pero al mismo tiempo ha vivido un nuevo hito en su vida familiar: el nacimiento de su segundo hijo en 2025. Ese mismo año protagonizó el drama psicológico Die, My Love, dirigido por Lynne Ramsay, que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes antes de llegar a los cines.

Jennifer Lawrence

Entre el teatro, el cine y nuevas colaboraciones

El selfie también incluyó a Lupita Nyong’o y a su hermano Peter Nyong’o Jr.. Ambos protagonizaron en 2025 una producción de Twelfth Night dentro del tradicional festival Shakespeare in the Park en Central Park. Lupita interpretó a Viola mientras que su hermano encarnó a Sebastian, en una colaboración familiar que ambos describieron como un sueño cumplido. La obra fue además adaptada para televisión dentro de la serie Great Performances.

En Hollywood, Jared Leto vivió un periodo agitado. En 2025 protagonizó Tron: Ares, tercera entrega de la franquicia de ciencia ficción. Aunque la película generó gran expectativa, su recepción fue mixta. Paralelamente, el actor fue elegido para interpretar al villano Skeletor en la nueva versión cinematográfica de Masters of the Universe, cuyo estreno está previsto para 2026.

Jared Leto

Sin embargo, el cantante también lidió con acusaciones de conducta sexual inapropiada por parte de varias mujeres en 2025, denuncias que su equipo legal ha negado.

Cambios radicales y más polémicas

Quizá el cambio más drástico entre los protagonistas del selfie lo protagonizó Ellen DeGeneres. Tras décadas como figura central de la televisión estadounidense con The Ellen DeGeneres Show, su carrera sufrió un duro golpe en 2020 luego de denuncias sobre un ambiente laboral tóxico en su programa. La conductora se disculpó públicamente y el espacio terminó en 2021.

Ellen DeGeneres

En 2025 anunció que se mudaba definitivamente al Reino Unido junto a su esposa Portia de Rossi. Degeneres calificó esa decisión como un distanciamiento voluntario de Hollywood y de la vida pública. En entrevistas recientes también reveló diagnósticos de osteoporosis, artritis, TOC y TDAH.

Por otro lado, dos de los rostros más famosos de la selfie, Brad Pitt y Angelina Jolie, también protagonizaron uno de los divorcios más comentados de Hollywood. La pareja, que se había casado en 2014 poco después de la fotografía, anunció su separación en 2016. El proceso legal se extendió durante años y solo concluyó oficialmente en diciembre de 2024. Aun así, continúan los conflictos judiciales vinculados a la bodega Château Miraval y a temas familiares.

Brad Pitt

En paralelo, Pitt protagonizó la película F1 y comenzó el rodaje del drama The Riders, mientras Jolie estrenó el drama Couture y continúa desarrollando proyectos sociales desde su iniciativa Atelier Jolie.

Finalmente, la trayectoria más polémica es la de Kevin Spacey. Tras las acusaciones de agresión sexual surgidas en 2017, el actor fue apartado de numerosos proyectos. Aunque fue declarado no culpable en procesos judiciales en Estados Unidos y el Reino Unido, su carrera sigue marcada por litigios: en octubre de 2026 enfrentará un nuevo juicio civil en Londres. Mientras tanto, prepara el estreno de Holiguards: The Portal of Power, un thriller sobrenatural que dirige y protagoniza.

Kevin Spacey

Otros protagonistas de la imagen también han vivido transformaciones personales. Channing Tatum se sometió a una cirugía de hombro en febrero de 2026 tras sufrir una dislocación. El actor fue parte de la película Roofman en 2025 y actualmente se vislumbra su regreso como Gambito en futuros proyectos del universo Marvel.

Julia Roberts

En el caso de Julia Roberts, la actriz continúa alternando su carrera profesional con una vida familiar estable junto al director de fotografía Danny Moder, con quien celebró 23 años de matrimonio en 2025. Su trabajo más reciente es el thriller psicológico After the Hunt, dirigido por Luca Guadagnino, estrenado en el Festival de Venecia.