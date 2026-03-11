Estudiantes de los departamentos Loreto y Taboada visitaron Casa de Gobierno

Los alumnos son del colegioo Sagrada Familia de Añatuya.

Hoy 18:49

En el marco del programa “Conociendo mi provincia”, alumnos del Colegio Secundario Sagrada Familia de la ciudad de Añatuya, departamento Taboada, y del Instituto San Ignacio de Loyola de la ciudad de Loreto, visitaron este miércoles la Casa de Gobierno, como parte de un recorrido por sitios turísticos, espacios históricos e instituciones en la ciudad Capital, Las Termas y Villa La Punta.

El gobernador Elías Suárez dio la bienvenida a los estudiantes de Añatuya y a sus profesores, quienes agradecieron la continuidad de este programa, “porque permite a los chicos del interior vivir una experiencia enriquecedora”, al igual que otras acciones impulsadas por el Gobierno de la provincia “con el objetivo de generar más igualdad en términos educativos y ofrecer las condiciones necesarias para construir un futuro mejor para todos”.

En tanto, el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, recibió en representación del gobernador a los chicos prevenientes de Loreto, con quienes compartió un grato momento y alentó a sumarse al proyecto de crecimiento de Santiago del Estero a través de los diferentes programas que ofrece el Estado para que puedan desarrollar capacidades.

Con esa premisa los alumnos también recibieron tablets que son otorgadas a través del programa Metas Digitales.

Durante el encuentro, Elías Suárez resaltó la trascendencia del “Conociendo mi provincia”, que está especialmente dirigido a los estudiantes del interior que cursan el último año del secundario. Dijo que se trata de “una valiosa experiencia que les permite conocer los centros turísticos y culturales de Santiago del Estero, en el marco de un viaje donde pueden compartir, pensar y programar en conjunto en una etapa tan importante como es la finalización del secundario, que los forma para una nueva etapa”.

Ratificó además: “Para nosotros la educación es un tema central; es un pilar de la gestión de gobierno como lo ha sido durante todos estos años y que ha llevado adelante el ex gobernador Gerardo Zamora, y que ahora nos toca continuar con la misma visión, con la misma energía que significa poner todo el esfuerzo a la educación para que sea verdaderamente un pilar fundamental para el presente y el futuro de nuestra provincia”.

“Desde luego –completó el mandatario- esa mirada es fundamental porque la juventud necesita del acompañamiento del Estado para concretar una educación que les permita mirar hacia el futuro con otras expectativas que sean posibles para desarrollarse”, oportunidad en la que ratificó la continuidad de las obras de infraestructura educativa, provisión de equipamiento, herramientas tecnológicas, conectividad y todo lo que sea necesario para garantizar que todos los chicos de Santiago del Estero tengan acceso a una educación de calidad y con una mirada federal.