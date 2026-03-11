Ingresar
Estados Unidos destruyó 28 buques iraníes dedicados a colocar minas en el Estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump afirmó que las operaciones militares buscan impedir que Irán amenace el tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Hoy 18:59
barcos iran

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que la Marina destruyó en pocas horas casi todos los barcos iraníes encargados de colocar minas en el estrecho de Ormuz.

Según sus declaraciones a la prensa, la operación habría alcanzado hasta 60 embarcaciones y dejó, según sus palabras, “prácticamente desaparecida” la Armada iraní desde el inicio de las acciones militares contra Teherán.

“Desmantelamos casi todos sus barcos minadores en una noche”, sostuvo Trump, quien insistió en que la ofensiva resultó en la destrucción de la mayor parte de la flota naval de Irán.

