Autoridades emitieron un alerta roja por la crecida del Dulce

El volumen de agua que ingresa al embalse supera ampliamente el caudal erogado, lo que indica una tendencia de aumento proveniente de los ríos de la provincia de Tucumán.

Hoy 19:16

Ante la tendencia creciente del nivel del embalse y consecuente erogación al río y de acuerdo al Plan de Emergencia del Municipio ya nos encontramos en Alerta Roja, indicó Alfredo García coordinador de Protección Civil Municipal a Diario Panorama.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según el informe actualizado de las 19 horas, la cota del embalse alcanzó los 273,24 metros sobre el nivel del mar (msnm).

En el mismo reporte se detalló que el caudal erogado llegó a 1.153 metros cúbicos por segundo, mientras que el aporte de agua desde la cuenca alta se ubicó en 1.873 m³/s.

Te recomendamos: Por la crecida del Dulce, evacuarán los puestos de la Feria del Río en Las Termas

Las medidas inmediatas y que ya se están implementando desde la mañana de este miércoles y se reforzaron durante la tarde.

Las mismas comprenden la notificación de suspensión de actividades de los espacios públicos de la zona, el corte de circulación de las calles Avellaneda, Unidad Latinoamericana y avenida Costanera (sector de feria de artesanos) y el corte preventivo del suministro eléctrico de la Feria del Río.

El objetivo principal del municipio en este contexto es preservar la seguridad de las personas, indicó el funcionario.

Por este motivo se solicita especialmente a la comunidad:

No acercarse a la ribera ni al cauce del Río Dulce.

Evitar permanecer en zonas bajas o sectores ribereños.

Respetar las indicaciones del personal municipal y de los organismos de seguridad.

Las áreas operativas del municipio se encuentran trabajando en coordinación y en estado de apresto, mientras que la Dirección de Protección Civil continúa con el monitoreo permanente de la situación hidrológica y meteorológica.

Se solicita a la población mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del municipio.

Se solicita a la población mantener la calma, respetar las recomendaciones de seguridad y seguir únicamente la información emitida por los canales oficiales del municipio.