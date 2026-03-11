Entregaron kits escolares a chicos que cursan la primaria y la secundaria en Clodomira

El intendente Daniel Ruiz entregó este miércoles elementos escolares a un centenar de chicos que cursan la primaria y secundaria en distintos establecimientos educativos de Clodomira.

Hoy 19:18

La entrega se realizó en el palacio municipal, como parte de las acciones que lleva adelante la actual gestión para contribuir con la educación de los hijos de las familias de menores recursos económicos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Estos kits escolares cuentan con los elementos básicos para el inicio de clases. A esto se suma el acompañamiento permanente del municipio a las instituciones educativas mediante la colaboración para realizar mejoras edilicias y asistir con lo necesario para garantizar una formación de calidad e igualitaria.

Durante la entrega de estos elementos a los chicos que llegaron acompañados por sus padres y tutores, el intendente Ruiz dijo: “Me siento reconfortado y feliz de poder acompañar a tantas familias en estos momentos tan difíciles con un presente de mucha utilidad para los niños y adolescentes”.